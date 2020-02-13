برودة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع (بيان بالدرجات)

كتب- محمد نصار:

تصوير - نادر نبيل:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة 72 ساعة على مدار أيام (الخميس - الجمعة - السبت).

طقس الخميس

قالت هيئة الأرصاد إنه من المقرر أن يسود اليوم طقس دافيء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وحول حالة الطقس اليوم الخميس

القاهرة الكبرى 23 12

الوجه البحري 22 12

السواحل الشمالية الغربية 20 11

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 12

جنوب سيناء والغردقة 24 14

شمال الصعيد 23 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 10

الجمعة

يسود غدا الجمعة طقس دافيء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشماية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء والغردقة، وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وحول حالة الطقس المتوقعة الجمعة

القاهرة الكبرى 24 12

الوجه البحري 24 12

السواحل الشمالية الغربية 19 11

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 12

جنوب سيناء والغردقة 27 14

شمال الصعيد 25 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 10

السبت

يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء والغردقة، حار نهارًا بارد ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، ومعتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

ويكون الطقس غائمًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وحول حالة الطقس المتوقعة السبت

القاهرة الكبرى 21 11

الوجه البحري 21 11

السواحل الشمالية الغربية 19 11

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 12

جنوب سيناء والغردقة 26 14

شمال الصعيد 23 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 12