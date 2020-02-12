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بعد وصولنا 100 مليون.. برلمانية تطالب بإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية

04:33 م الأربعاء 12 فبراير 2020
بعد وصولنا 100 مليون.. برلمانية تطالب بإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية

مايسة عطوة عضو مجلس النواب

كتبت - ميرا إبراهيم:

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجهات المعنية بالحكومة، بتشكيل لجنة دائمة لمواجهة الزيادة السكانية، وآثارها السلبية على التنمية.

وقالت النائبة، في بيان اليوم الأربعاء، إن وصولنا إلى 100 مليون داخل مصر حدث كبير يعكس ارتفاع معدل الزيادة السكانية بشكل كبير، بما يؤثر بالسلب على مجهودات الدولة لتحقيق التنمية.

وأشارت إلى ضرورة توجيه الدعم لتكثيف وحشد جهود كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة خطر الزيادة السكانية وبحث إجراءات في هذا الشأن.

وأكدت أن أولى خطوات مواجهة الزيادة السكانية هو استبيان أسبابها الحقيقية ومنها الزواج المبكر والعادات الريفية وفي الصعيد مما يتطلب معه حملات توعوية قوية وأيضا حوافز للأسر الملتزمة بالمعدلات المقبولة للإنجاب.

مايسة عطوة مجلس النواب الزيادة السكانية

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