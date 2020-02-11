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دورة تدريبية لشركات السياحة ضد فيروس "كورونا".. قريبا

04:01 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
دورة تدريبية لشركات السياحة ضد فيروس "كورونا".. قريبا

محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، عن تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لأصحاب شركات السياحة المستجلبة، حول كيفية التعامل مع أي حالة اشتباه في فيروس "كورنا" أو أي فيروسات أو أمراض أخرى.

وقال فاروق لمصراوي، إن غرفة السياحة تسعى لمواكبة العصر، ومواجهة أي أمراض او حالات اشتباه للفيروس لمنع دخوله إلى البلاد، بهدف الحفاظ على حركة السياحة الوافدة، موضحا أن الهدف الحقيقي للدورة يتضمن وضع آلية للتعامل بشكل صحيح مع هذا المرض الجديد.

وتابع: من المحتمل بدء الدورة التدريبية، خلال الأسبوع المقبل، ودعوة 150 شركة سياحة مسجلة لحضور التدريب، مشيرا إلى ترحيب وزارة الصحة بالدورة واستعدادها لإرسال أطباء كبار لمنح الدورة للشركات السياحية الراغية في الدورة لإصقال العاملين بها على كيفية التعامل مع هذه الأمراض.

يأتي ذلك في ظل تهديد فيروس كورونا لقطاع السياحة والسفر العالمي، حيث حذر مجلس السياحة والسفر العالمي من أن انتشار الفيروس الجديد في الصين، ويمكن أن يترك "تأثيرًا اقتصاديًا طويل الأمد" على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الذعر، حسث قالت رئيسة المجلس جلوريا غيفارا، "أثبتت لنا الحالات السابقة أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالبا ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير الوباء نفسه".

وبحسب البيانات العالمية، ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 40 ألف و171 حالة وإجمالي عدد الوفيات تخطى 1000 حالة في جميع أنحاء العالم، وتخطى عدد الإصابات في الدول الأخرى حوالي 300 حالة.

محمد فاروق غرفة شركات السياحة فيروس كورونا

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