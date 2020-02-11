رئيس هيئة النقل العام يكرم سائقا بعد الاعتداء عليه

كتب- محمد نصار:

اجتمع اللواء مهندس رزق علي، رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بالقاهرة بنيازي مصطفى عباس، سائق بفرع بورسعيد، بعد الاعتداء عليه خلال تأدية عمله من قبل أحد المواطنين.

وبحسب بيان، حرص رئيس الهيئة على الوقوف بجانب، معربا خلال اللقاء عن تضامنه معه واتخاذ كافة الأجراءات القانونية لمعاقبة المعتدي وتعقبه.

كما تم منح السائق شهاده تقدير ومكأفاة مالية تقديرا لحفاظه على السياره وأرواح الركاب.