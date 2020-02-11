أكثر الكلمات إنتشاراً

إيجبس 2020 محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

محافظ القاهرة: ارتفاع حصيلة استرداد الاراضى بالعاصمة إلى 340 ألف م2

12:48 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
محافظ القاهرة: ارتفاع حصيلة استرداد الاراضى بالعاصمة إلى 340 ألف م2

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن قوات انفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم العاشر من بداية الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة " حق الشعب " من تنفيذ 143 قرار ازالة ، ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة المتعدى عليها حتى الآن 340 ألف م2.

وأضاف محافظ القاهرة أن المنطقة الجنوبية، احتلت المرتبة الأولى فى أعمال الإزالة بـ 291 ألف م2 بعد تنفيذ 59 حالة إزالة تلتها المنطقة الشرقية باسترداد 44 ألف م2 ناتج تنفيذ 20 حالة إزالة.

وأكد المحافظ أن ملف ازالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.

وأوضح المحافظ أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.

خالد عبد العال استرداد أراضي الدولة ازالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة

الخبر التالى:

رئيس هيئة النقل العام يكرم سائقا بعد الاعتداء عليه
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. عدد سكان مصر بالداخل يصل إلى 100 مليون نسمة