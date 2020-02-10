المحرصاوي يثمّن جهود أبطال الجيش والشرطة في إحباط هجوم إرهابي بسيناء

كتب- محمود مصطفى:

ثمّن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جهود أبطال ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة إثر إحباطهم لهجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأشاد في بيان له الاثنين، بعزيمة وإصرار قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية على استكمال معركة الكرامة، والقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأكد المحرصاوي دعم جامعة الأزهر لكل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدًا أن هذه التنظيمات ما هي إلا جماعات ضالة مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّي لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليها.