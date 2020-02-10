أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

المحرصاوي يثمّن جهود أبطال الجيش والشرطة في إحباط هجوم إرهابي بسيناء

08:34 م الإثنين 10 فبراير 2020
المحرصاوي يثمّن جهود أبطال الجيش والشرطة في إحباط هجوم إرهابي بسيناء

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

ثمّن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جهود أبطال ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة إثر إحباطهم لهجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأشاد في بيان له الاثنين، بعزيمة وإصرار قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية على استكمال معركة الكرامة، والقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأكد المحرصاوي دعم جامعة الأزهر لكل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدًا أن هذه التنظيمات ما هي إلا جماعات ضالة مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّي لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليها.

محمد المحرصاوي هجوم إرهابي سيناء

الخبر التالى:

النواب يوافق على إعفاء مؤسسة تابعة لوكالة التنمية الفرنسية من الضرائب والرسوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان