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أمطار غزيرة وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 3 أيام مقبلة

08:30 ص الإثنين 10 فبراير 2020
أمطار غزيرة وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 3 أيام مقبلة

الأرصاد تعلن توقعات طقس 3 أيام مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الاثنين - الثلاثاء- الأربعاء).

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، والسواحل الشمالية تشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق المتفرقة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 - 8، والوجة البحري 15 - 10، والسواحل الشمالية 15 - 10، وشمال الصعيد 17 - 8، وجنوب الصعيد 19- 11.

وأوضحت الهيئة أن طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتتكون الشبورة على أغلب الأنحاء في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 17 - 8، والوجة البحري 16 -10، والسواحل الشمالية 17 - 10، وشمال الصعيد 17 - 8، جنوب الصعيد، 19 - 11.

وعن طقس الأربعاء، أكدت الهيئة أنه مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتسيطر في الصباح الباكر الشبورة المائية، في ظل تراجع نشاط الرياح بشكل كبير.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 21- 9، والوجة البحري 21-10، والسواحل الشمالية 21- 9، وشمال الصعيد 21- 8، جنوب الصعيد، 24- 11.

الطقس درجات الحرارة الأمطار الأرصاد

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