وزير الاتصالات: إطلاق خدمات إلكترونية جديدة في النصف الأول من 2020

كتبت- ميرا إبراهيم:

تصوير- هاني رجب:

عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خطة عمل الوزارة ومستقبل الرقمنة في مصر، من خلال عرض فيلم تسجيلي حول الجهود المبذولة في هذا الإطار، على هامش الورشة الحوارية التي تنعقد اليوم السبت، في مقر حزب مستقبل وطن.

ويحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، والعامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق والقيادي بالحزب، وفخري الفقي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلًا عن أعضاء مجلس النواب عن الحزب.

وكشف طلعت، عن استعداد الوزارة لإطلاق حزمة خدمات على مستوى الجمهورية في النصف الأول من عام 2020 يتم الآن توصيل خدمات الألياف الضوئية الخاصة بها، مضيفًا أن الوزارة بدأت عملها من محافظة بورسعيد بالفعل بتكلفة مليار جنيه، وستنشر باقي الخدمات في محافظات الجمهورية تباعًا.

وأوضح الوزير، أن بناء مصر الرقمية ليست مسؤولية الوزارة وحدها، وليست الحكومة بمفردها، ولكنها مسئولية متكاملة، للقطاع الخاص والحكومة، وكل أفراد المجتمع، قائلًا إن مصر الرقمية ترتكز على التشريعات والحوكمة، والبنية التحتية المؤهلة، بالإضافة للتحول الرقمي، وبناء الإنسان للوصول للهدف المنشود.

وتابع: "بدأنا عام 2019 مشروع الرقمنة بتقديم خدمات استخراج بطاقات التموين، والتوثيق والشهر العقاري، ونيابات الأسرة، ولكي نضمن فاعلية الخدمات لابد من إضافة الحالة الشخصية للأسرة، والتأكد من أن قاعدة البيانات تعكس الوضع الحقيقي للأسرة المصرية للتأكد من حقيقة المعلومات المقدمة".

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