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الأوقاف: "الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

12:26 م الأحد 06 ديسمبر 2020
الأوقاف: "الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع "الحفاظ على المال، وحتمية مواجهة الفساد"، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان له، الأحد، على جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

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