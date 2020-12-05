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"لم نبلغ رسميًا".. أول تعليق من أسامة كمال على قرار إيقافه

08:27 م السبت 05 ديسمبر 2020
"لم نبلغ رسميًا".. أول تعليق من أسامة كمال على قرار إيقافه

الإعلامي أسامة كمال


كتب– أسامة علي:

علق الإعلامي أسامة كمال على قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، وتغريم القناة 100 ألف جنيه، عقب التحقيق في شكوى الشركة المصرية للاتصالات ضد البرنامج ومقدمه.

ونظر المجلس الأعلى للإعلام، الشكوى المقدمة من المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.

وقال كمال، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إنه لم يبلغ رسميًا بالقرار، مؤكدًا أنه سيتم إيقاف بث البرنامج لحين استبيان الحقيقة.

وأضاف: "احترامًا لقرار المجلس الأعلى للإعلام والذي لم نبلغ به رسميًا حتى الآن بوقف الإعلامي أسامة كمال، عن تقديم برنامج 90 دقيقة على شاشة المحور بسبب شكاوى مسئولي الاتصالات ضده بشأن البلاغ الذي أرسله في حلقة 28 نوفمبر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين بالدولة".

وأعرب أسامة كمال عن اعتذاره للمشاهدين عن تقديم حلقة اليوم، لحين استبيان الحقيقة.

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