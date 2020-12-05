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مصر توقع اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية مع المملكة المتحدة

07:58 م السبت 05 ديسمبر 2020
مصر توقع اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية مع المملكة المتحدة

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

وقعت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، اليوم السبت، اتفاقية تأسيس شراكة بين البلديّن (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية).

وذكرت الخارجية في بيان، أنه من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2021، عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتتضمن الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، وتعكس الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون بينهما والارتقاء بهما لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.

وتشكل الاتفاقية الجديدة إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتي سيؤدي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.

كما توفر الاتفاقية أيضا تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتين، في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية، وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.

وتعهد الجانبان، في إطار الاتفاقية الجديدة، بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من تحرير التجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلدين بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المصرية حكومة بريطانيا أيرلندا بريطانيا

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