حدث في 8 ساعات| الحكومة تكشف توزيع منحة الـ500 جنيه على مستحقيها.. وتفاصيل زلزال دمياط
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، كشف تعديل قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وبيان عاجل من الحكومة بشأن حقيقة إيقاف صرف معاشات ذوي الإعاقة، والبحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال بقوة 5.6 درجة على بعد 500 كيلو شمال دمياط.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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