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شيخ الأزهر ينعى الدكتور طه حبيشي: انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم

03:12 م السبت 05 ديسمبر 2020
شيخ الأزهر ينعى الدكتور طه حبيشي: انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره- صديقه وزميله العزيز، فقيد العلم والعلماء، الدكتور طه الدسوقي حبيشي، أستاذ العقيدة والفلسفة، عضو هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وأكد الإمام الأكبر أن الفقيد الراحل فارقنا إلى دار الحق وبقي بيننا علمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية، وبموته انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، أثرت كتبه ومؤلفاته المكتبة العلمية، وانتشرت محاضراته عبر الإنترنت لينهل منها طلاب العلم والمعرفة من كل مكان.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء في وفاة واحدٍ من أكابر علماء الأزهر الأجلاء المدافعين عن الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة، إلى أسرة الفقيد الراحل وتلاميذه ومحبيه وكل أهل العلم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزقنا وأهله الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

أحمد الطيب شيخ الأزهر وفاة طه حبيشي طه حبيشي

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