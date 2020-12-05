نظَّم أكبر قافلة مساعدات عالميًّا.. نائبة تشيد بـ"تحيا مصر" وتأسيسه في مرحلة دقيقة لمواجهة التحديات

كتب- مصراوي:

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر حققت العديد من النجاحات خلال السنوات السابقة، وذلك في مختلف القطاعات؛ بدايةً من ملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذي يعد من أبرز وأهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير خلال هذه الفترة، لتخفيف المعاناة عن المواطنين البسطاء، إلى جانب توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل، مرورًا بسكن كريم، والمبادرات الصحية التي كان لها دور كبير في تحسين مستوى الخدمة والقضاء على قوائم الانتظار والأمراض المزمنة.

وأشارت رمزى، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن احتفالية صندوق تحيا مصر، لإعلان تفاصيل تسجيله رقمًا قياسيًّا جديدًا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أقل من أسبوع على تسجيله رقمَين قياسيَّين بالموسوعة، يؤكد حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة المصرية والتي شرعت فيها منذ السنوات السابقة؛ ليصبح الصندوق حاملًا ثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه أكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات الدولية والعالمية في هذا الصدد، مما يؤكد عزم الجميع على مواصلة مرحلة البناء ونحو مصر الحديثة.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بإضاءة برج خليفة بدبي بشعار صندوق تحيا مصر، وكذلك علم جمهورية مصر العربية، مؤكدةً تضافر الجهود بين البلدين، لافتةً إلى أن الصندوق كانت له جهود كبيرة خلال الفترة السابقة؛ حيث كان في الصفوف الأولى في المواجهة مع الحكومة، خصوصًا خلال السنة الأخيرة مع أزمة جائحة كورونا، وأن تسجيل الصندوق لـ3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس يعكس حجم الجهد الذي يقدمه الصندوق، موضحةً أنه تأسس في مرحلة دقيقة وكان من وراء التأسيس القيادة السياسية.