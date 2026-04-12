إعلان

"انسفوا فكرة مركز شباب عابدين".. عمرو أديب يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية

كتب : حسن مرسي

11:45 م 12/04/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب إن الدولة المصرية قادرة على تعديل قانون الأحوال الشخصية كما عدلت قانون الإجراءات الجنائية، مستنكرا استمرار معاناة الأطفال من التشويه النفسي بسبب الخلافات الأسرية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن المجتمع يسمح بذل الأب لعياله وبقاء الأطفال دون طعام، ورمي الزوجة من بيتها، وإذلال الرجل لمنع رؤية أبنائه.

وأضاف أديب، أن المجتمعات الخارجية تتصدى بشراسة لهذه الممارسات، حيث تتدخل المؤسسات التربوية وتأخذ الأطفال إذا ثبت أن الأبوين غير قادرين على تربيتهم.

وأشار إلى أن مصر تعرف معنى الأسرة والإسلام والمسيحية والأزهر، مستشهدا بحقوق الطفل في الديانتين، متسائلا: "اللي ملوش أب أو أم المجتمع أبوه والمجتمع أمه، وإنت بتاخد مني ضرايب ليه؟ عشان تعملي مجتمع صالح".

وشدد عمرو أديب على ضرورة تدخل الدولة لحماية الأطفال، مؤكدا أنه لا يجوز أن تذهب أم لتتشحت فلوس عيالها ولا أب ليتشحت لرؤية ابنه، مضيفا: "ما ينفعش أروح أشوف ابني في مركز شباب نص ساعة، ليه مش أستضيفه يومين في الأسبوع؟".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب الدولة المصرية قانون الأحوال الشخصية حقوق الطفل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان