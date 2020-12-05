"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور طه حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر
كتب - محمود مصطفى:
نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور طه الدسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، والذي وافته المنية اليوم.
وأكد المجمع أن المفكر الإسلامي -رحمه الله- أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.
وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.
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