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المتر وصل لـ43 ألفا.. الإسكان: بيع 6 محال تجارية بالمزاد العلني بطيبة الجديدة

11:55 ص السبت 05 ديسمبر 2020
المتر وصل لـ43 ألفا.. الإسكان: بيع 6 محال تجارية بالمزاد العلني بطيبة الجديدة

المزاد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، إنه تم بيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح بين ١٤ م٢ و ٨٥ م٢، في جلسة للمزاد العلني بمقر جهاز المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز: تراوح سعر بيع المتر مربع بالمحال المباعة من ١١٥٠٠ إلى ٤٣٧٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسة المزاد علني بحضور ممثلي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وذكر سعيد، أنه سبق طرح المحال المباعة بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات المدينة، وضمان المنافسة المعادلة لأسعار بيع السلع بالمناطق المختلفة.

المزاد العلني طيبة الجديدة محال تجارية

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