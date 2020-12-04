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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الوفيات بمصر.. وتحذيرات من ارتفاع عدد الفقراء بسبب الفيروس

07:00 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الوفيات بمصر.. وتحذيرات من ارتفاع عدد الفقراء بسبب الفيروس

فيروس كورونا

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، في الساعات الأربع والعشرين الماضي، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 117156

    عدد المصابين

  • 103082

    عدد المتعافين

  • 6713

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 65436218

    عدد المصابين

  • 45308476

    عدد المتعافين

  • 1509823

    عدد الوفيات

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