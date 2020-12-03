"قومي المرأة" يبدأ الإعداد لإصدار مدونة سلوك التعامل مع النساء ذات الإعاقة

كتب- مصراوي:

بدأ المجلس القومي للمرأة في الإعداد لإصدار مدونة سلوك التعامل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جوانب الحياة المختلفة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ومن خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، في تصريح لها اليوم، إن الهدف من إصدار مدونة سلوك التعامل مع النساء ذات الإعاقة تعزيز وحماية واحترام كرامة المرأة ذات الإعاقة والوصول إلى السلوك السليم في التعامل معهن في نواحي الحياة المختلفة.

وأشارت هجرس إلى أن المدونة تستهدف مخاطبة ثلاثة مستويات، الأول العاملين في الجهاز الإداري للدولة في تعاملهم مع النساء ذات الإعاقة سواء كانوا متلقي الخدمة أو زميلة عمل، والمستوى الثاني المرأة ذات الإعاقة مع الموظف مقدم الخدمة لها، ويشمل المستوى الثالث التعامل المجتمعي مع المرأة ذات الإعاقة.

ومن جانبها، أكدت إيمان الزهيري عضوة اللجنة منسق فريق العمل لإعداد المدونة أن المدونة يتم إعدادها من منطلق مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة وتحقيق الاحترام المتبادل ما بين المرأة ذات الإعاقة ومؤدي الخدمة والالتزام بالشفافية والحرص على الإلمام بالقرارات ونظم العمل.

وأوضحت الزهيري، أن المدونة سوف تحوي سبعة أبواب رئيسية أولها المرجعيات الرئيسية وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور المصري وقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة.

وقالت إن الباب الثاني للمدونة يتناول آليات مناهضة العنف اللفظى ضد المرأة ذات الاعاقة، فيما يتناول الباب الثالث طرق دعم المرأة ذات الإعاقة في مواجهة فيروس كورونا، والرابع يتناول مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة في مكان العمل سواء كان لفظ أو فعل.

ولفتت إلى أن الباب الخامس يتناول مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة متلقية الخدمة وسلوكياتها أثناء طلب الخدمة، فيما تناول الباب السادس مناهضة العنف في حق الوصول للإتاحة والتيسيرات بكافة أنواعها، واختتمت المدونة بالباب السابع الذي ناقش الإرشادات العامة وطرق تلقي الشكاوى.

وتضمنت فعاليات إعداد المدونة التي استمرت على مدار يومين تنظيم جلستين استماع شارك فيها عدد من الوزارات المعنية والجهات الحكومية منهم ممثلين عن وزارات التربية التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الأهلية العاملة في مجالات الإعاقة المختلفة.

واستمع فريق عمل إعداد المدونة من أعضاء لجنة المرأة ذات الاعاقة خلال جلستي الاستماع إلى آراء الجهات المشاركة حول كل ما ورد في المدونة والهدف من إصدارها وطرق الاستفادة الأمثل منها وسوف ينتهي الفريق قريبا من الشكل النهائي للمدونة ليطلقها المجلس القومي للمرأة وتكون في متناول الجهات المختلفة ليتم تطبيقها في أرض الواقع.

يذكر أن لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة تعمل على تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة فبالإضافة لإصدار المدونة أطلقت فعالية "حمايتك في قانونك" بهدف الوقوف على أنواع العنف التي تواجهها المرأة والفتاة ذات الإعاقة في نواحي الحياة المختلفة وطرق وآليات مناهضتها.​