"الأعلى للإعلام" يعد تقريرا عن "نهائي القرن".. ومصدر: التزمت بالمعايير

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يجهز حاليا تقريرا حول تغطية وسائل الإعلام المختلفة لتغطية مباراة القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت الجمعة.

وكشف المصدر لمصراوي، أن التغطية جاءت جيدة من معظم وسائل الإعلام وخاصة الصحف التي التزمت بالأكواد والمعايير التي وضعها المجلس لتغطية المباراة، كما التزمت أغلب القنوات بها، بشكل جعل المباراة تخرج بصورة جيدة أمام العالم.

وكان قد شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية لمباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وحدد المجلس 10 ضوابط لمقدمي البرامج الرياضية، شملت 5 محاذير هي "التحيز، تسييس المحتوى، التعصب، التدخل في عمل التحكيم، والتدريب"، موضحا أن الضوابط تهدف لإرساء معنى المسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية".

وجاء من ضمن إلزامات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبرامج الرياضية ما يلي:

- الالتزام بالحيادية.

- عدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.

- إيجاد قاموس رياضي لتثقيف المشاهدين.

- إرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة.

- نبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة لانتمائهم الرياضي.

- مراعاة التنوع في المحتوى والضيوف.

- عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحًا وتصريحًا بأوضاع الشارع.

- عرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية.

- حماية حقوق الملكية للمحتوى والأرشيف وملاءمة الموسيقى والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضي.

- مراعاة خصوصية البيت والنشء في القاموس اللفظي المستخدم وعدم التدخل في أعمال التحكيم والتدريب.