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"أمين البحوث الإسلامية": مراعاة أعلى درجات الدقة في اختيار مبعوثي الأزهر للخارج

07:08 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
"أمين البحوث الإسلامية": مراعاة أعلى درجات الدقة في اختيار مبعوثي الأزهر للخارج

مجمع البحوث الإسلامية

كتب- محمود مصطفى:

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد الاختبارات الشفوية للمسابقة العامة للابتعاث لعام 2020/2021، لليوم الثاني على التوالي، وذلك للتخصصات الشرعية والعربية والوعظ والعلوم الثقافية.

وتفقد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لجان الاختبارات اليوم، وأكد أن لجان الاختبارات تضم عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر، حيث تُجرى الاختبارات اعتمادًا على برامج إلكترونية حديثة في اختيار وتوزيع الأسئلة لضمان الشفافية والعدالة في اختيار أكفأ المبعوثين لتمثيل الأزهر الشريف.

وبدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأربعاء، أولى فعاليات الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسي 2020/2021، لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.​

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف اختيار مبعوثي الأزهر للخارج

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