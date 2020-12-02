شملت المباني الخدمية.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة العبور

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة العبور، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستهل مساعد نائب رئيس الهيئة، جولته بتفقد مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور المتعارضة مع الطريق الأوسطى، حيث شدد على الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة نظراً لأهمية الطريق الأوسطى.

كما عبد العزيز، مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة بما يتضمنه من أعمال إنشاء عمارات ومرافق ( طرق – مياه – ري – صرف )، و المشروعات الخدمية ( مدرسة تعليم اساسي – مدرسة تعليم ثانوي – 2 مخبز – مركز طبي – حضانة ).

من جانبه أوضح المهندس آحمد عمران، أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور، بلغت 75 % بتكلفة مبدئية 115 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة إنجاز مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة 65 %، بتكلفة 1.32 مليار جنيه، و نسبة إنجاز المرافق 25 %، بتكلفة 247 مليون جنيه، ونسب إنجاز مشروعات الخدمات ( مدرسة تعليم أساسي 25 % - مدرسة تعليم ثانوي 35 % - 2 مخبز 80 % - مركز طبي 8 % - حضانة 80 % ) وبتكلفة 56.42 مليون جنيه.