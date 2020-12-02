القوى العاملة: تعيين 589 شاباً بمحافظة المنيا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 589 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 2282 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل.

وأوضح الوزير، أن المديرية، صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 21 منحة مولود جديد بمبلغ 42 ألف جنيه، و 4 منح زواج 12 ألف جنيه، و 8 منح وفاة أحد الأقارب بواقع 16 ألف جنيه، وصرف 35 ألفاً و 312 جنيها عمليات جراحية وعلاج، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة 105 آلاف و 312 جنيها، فضلاً عن تسجيل 50 عاملاً جديداً على المنظومة، كما تم استخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المطلوبة، وذلك من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضى في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 543 منشأة، فضلا عن القيام بـ 32 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 120 محضراً سلامة وصحة مهنية و 22 حالة غلق إداري و 6 ندوات توعية، فضلاً عن بحث 22 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1111 منشأة يعمل بها 2575 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 174 محضر مخالفة قانون العمل

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، تم تنفيذ 4 دورات بمركز التدريب المهني على مهن المساحة، والتفصيل والحياكة ، كما تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية ، و التفصيل والحياكة.

وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن إغلاق 84 للمنشآت المخالفة.