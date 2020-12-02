"سكن لكل المصريين".. 5 أيام وينتهي حجز 125 ألف شقة كاملة التشطيب (التفاصيل كاملة)

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 7 ديسمبر المقبل، من حجز شقق الإسكان المتوسط بواقع 25 ألف وحدة سكنية، وكذلك شقق الإسكان الاجتماعي بواقع 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (سكن لكل المصريين).

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، مقابل 100 جنيه لكراسة الإسكان الاجتماعي، و150 جنيهًا وسداد 400 جنيه مصروفات إدارية، على أن يكون مقدم الحجز وفقًا لمساحة الوحدة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط من هنا

ثمن الشقة الـ90 مترا في الإسكان الاجتماعي وصل لـ 310 آلاف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جدية حجز، أما الشقة الـ75 مترا وصلت لـ244 ألفا ومقدم حجز 12.5 ألف، كما أن شراء كراسة الشروط المساحتين بـ100 جنيه و350 مصاريف إدارية، أما في الإسكان المتسوط ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

ولمعرفة نظام سداد شقق الإسكان الاجتماعي من هنا

أما الإسكان المتوسط يجرى حساب الأقساط الشهرية بطريقة مختلفة من هنا

وفي أخر إحصائية عن عدد من قام بشراء كراسات الشروط، أكدت وزارة الإسكان أنه تم بيع ما يقرب من 365 ألف كراسة شروط حتى الآن بينما من سدد جدية الحجز وصل لـ167 ألفا، ومن سجل بياناته على الموقع الإلكتروني وصل لـ95 ألف متقدم.

وللتقديم على الموقع الإلكتروني عبد شراء كراسة الشروط يتم عمل حساب خاص على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي (https://www.shmff.gov.eg/) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون، ثم يتم تحويل الأوراق المطلوبة إلى صيغة pdf في ملف واحد بحجم 2 ميجا فقط.

أما الخطة التالية عبارة عن الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم وكذلك رفع الأوراق المطلوبة، وعند الانتهاء من هذه الخطوات يتم تأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الاعلان التعديل على هذه البيانات.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

ويمكن معرفة بيانات الدخل المطلوبة للحجزفي المشروع من هنا

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