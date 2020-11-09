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أحمد المسلماني: تشرفت بحضور حفل زفاف شقيق محمد صلاح (صور)

11:56 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
أحمد المسلماني: تشرفت بحضور حفل زفاف شقيق محمد صلاح (صور)

أحمد المسلماني وزوجته حفل زفاف نصر شقيق محمد صلاح

(مصراوي):

قال أحمد المسلماني الكاتب الصحفي، إنه حضر هو وزوجته حفل زفاف نصر شقيق محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يعتز بصداقته الكبيرة مع عائلة صلاح.

ونشر المسلماني صورة تجمعه وزوجته مع محمد صلاح، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "تشرفت وزوجتي الدكتورة إنجي مهدي بحضور حفل زفاف الصديق نصر صلاح شقيق الصديق العزيز والنجم العالمي محمد صلاح.. أعتز دومًا بصداقتي لعائلة محمد صلاح.. الوالد والوالدة وكل العائلة الكريمة.. أتمنى لهم موفور الصحة ودوام الأفراح".

ووصل ثلاثي المنتخب الوطني المحترف بالدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه إلى مطار القاهرة مساء الاثنين، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول، الذي انطلق اليوم الإثنين استعدادا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل.
حفل زفاف نصر شقيق محمد صلاح

محمد صلاح أحمد المسلماني نادي ليفربول

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