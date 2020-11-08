غرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. "حماية المستهلك" يحذر من التخفيضات الوهمية في الجمعة البيضاء

(مصراوي):

في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضمانًا لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

أطلق جهاز حماية المستهلك، تحذيرًا لكافة الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات) من استخدام عروض وإعلانات خادعة، للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين في ضوء ما يسمى بتخفيضات "الجمعة البيضاء" في مصر والعالم العربي، وتعرف عالميًا بتخفيضات Black Friday.

وأضاف رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق تطبيق "zoom" أن عليهم العمل على مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة، للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين، والتأكد من عدم تضمينها أية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، وسيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة في عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد رئيس الجهاز، أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الإعلانات المضللة التي قد يرتكبها بعض الموردين، استغلالًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء في ضوء نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تلزم المورد والمعلن بتجنب أي سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة، بما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، وقوعه في خلط أو غلط، مشددًا على أن عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين الاعتماد على المنصات الرسمية للشركات والمعلنين، في محاولات الشراء باعتبارها مصادر موثوقة تمارس نشاطها بصورة رسمية ولها مقار ثابتة، والابتعاد عن الصفحات غير المعلومة والتي تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منبرًا لها لعرض منتجات مقلدة وتفتقر لمواصفات الجودة المطلوبة، ويتعذر في معظم الأحيان الوصول إليها بالشكوى لعدم وجود مقار ثابتة أو تصاريح وتراخيص بمزاولة النشاط تمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حالة التعدي على حقوق المستهلكين.

وأكد استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook"، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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