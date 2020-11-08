أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الزراعة عقب إدلائه بصوته: الاستقرار السياسي والأمني يشجع المواطنين على المشاركة

10:51 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب - أحمد مسعد :

أدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح الأحد، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وأشاد وزير الزراعة، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين العملية الانتخابية وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

ودعا القصير جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم تدعيما لمؤسسات الدولة، واختيار نوابهم، في الغرفة الأولى للبرلمان، والتي تمثل السلطة التشريعية والرقابية، كما وجه جموع المزارعين والفلاحين في قرى ونجوع مصر، للنزول والمشاركة واختيار ممثليهم في البرلمان.

وأكد وزير الزراعة، أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واستكمال مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري.

وزير الزراعة السيد القصير انتخابات مجلس النواب 2020 انتخابات النواب

الخبر التالى:

"شغالة 24 ساعة".. تعرف على المحال والورش المستثناة من مواعيد الغلق اليومية الدائمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"أمريكا الموحدة ومكافحة كورونا ورسالة لأنصار ترامب".. ماذا قال جو بايدن في خطاب النصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا