وزير الزراعة عقب إدلائه بصوته: الاستقرار السياسي والأمني يشجع المواطنين على المشاركة

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إقبال ملحوظ من السيدات والشباب على اللجان الانتخابية بـ "شبرا وروض

كتب - أحمد مسعد :

أدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح الأحد، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وأشاد وزير الزراعة، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين العملية الانتخابية وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

ودعا القصير جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم تدعيما لمؤسسات الدولة، واختيار نوابهم، في الغرفة الأولى للبرلمان، والتي تمثل السلطة التشريعية والرقابية، كما وجه جموع المزارعين والفلاحين في قرى ونجوع مصر، للنزول والمشاركة واختيار ممثليهم في البرلمان.

وأكد وزير الزراعة، أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واستكمال مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري.