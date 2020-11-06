رئيس الإنجيلية يدلي بصوته غدًا في انتخابات النواب بمدرسة الجبرتي الابتدائية

كتب- مصراوي:

يدلي الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بصوته صباح غدٍ السبت في انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الجبرتي الابتدائية بمنطقة شيراتون.

يأتي ذلك في أول نشاط له بعد إعلان رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وتجاوزه فترة العلاج،

وقال رئيس الإنجيلية في بيان له اليوم: "إن مشاركة جميع المواطنين في انتخابات مجلس النواب يعكس ممارسة حرة وحقيقية لتحقيق الديمقراطية على أرض الواقع، وترسيخ لدولة المواطنة، بجانب كونها استحقاقًا دستوريًّا هامًّا لبناء وتقدم الدولة المصرية".​