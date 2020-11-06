بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة والمغفرة بالمنوفية

كتب- محمد نصار:



يؤدي المصلون صلاة الجمعة اليوم في المساجد الكبرى والجامعة بإجراءات احترازية ووقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بـ "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة".



وشددت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة والمغفرة بمحافظة المنوفية، عبر الرابط التالي.