الضويني لوفد نيجيري: باب الأزهر مفتوح لتدريب الطلاب على نشر سماحة الإسلام

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس بالمشيخة، وفدًا نيجريًّا برئاسة البروفيسور بابا غانا عمارات زلوم، حاكم ولاية برنو النيجيرية، يرافقه وفد من المستشارين في الشؤون الإسلامية والتعليم العالي والزراعة وممثل عن سفارة نيجريا بالقاهرة.

وقال الضويني، إن مؤسسة الأزهر الشريف لا تدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم، وخصوصًا من أبناء القارة الأفريقية، حيث يضطلع الأزهر بدور كبير وبارز في نشر الوعي الديني الصحيح للمسلمين والدفاع عن قضاياهم والرد على كل الافتراءات والشبهات التي تساق ضد ديننا الإسلامي الحنيف، مؤكدًا أن الأزهر بابه مفتوح دائمًا لطلاب العلم والأئمة من مختلف الدول، ومستعد لاستقبال أئمة هذه الولاية لتدريبهم على نشر سماحة الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذا اللقاء من أجل الاستفادة من خبرات الأزهر التي جعلت هذه المؤسسة قبلة لطلاب العلم من شتى بقاع العالم، وأن ولاية برنو تحتاج مزيدًا من الدعم علميًّا ودعويًّا لتحصين أبناء الولاية من أفكار الجماعات المتطرفة، كما طلب الوفد دعم الأزهر في افتتاح معهد ديني ومركز لتعليم اللغة العربية بالولاية، وزيادة المنح الدراسية لأبناء لولاية وخصوصًا في الكليات العملية، واستقبال الأئمة لتأهيلهم في أكاديمة الأزهر العالمية لتأهيل الأئمة والوعاظ والمفتين، إلى جانب مراجعة المناهج في الولاية لتتوافق مع مناهج الأزهر الشريف، وإيفاد بعثات أزهرية إلى ولاية برنو.

و نظم قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الأربعاء، ندوة بعنوان: "الدين والوطن في قلب الأزهر"، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من قيادات وطلاب وبراعم الأزهر الشريف، بمركز الأزهر للمؤتمر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.