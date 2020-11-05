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هيئة الدواء: تشجيع الاستثمار في مجال الأدوية المبتكرة مع شركاء الصناعة

11:35 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
هيئة الدواء: تشجيع الاستثمار في مجال الأدوية المبتكرة مع شركاء الصناعة

أدوية - أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

عقدت هيئة الدواء المصرية أمس الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صناعة الدواء في مصر؛ لمناقشة سبل تدعيم وتطوير صناعة الأدوية المبتكرة، ووضع آلية عمل جديدة لتسجيل المستحضرات المبتكرة، والاستماع إلى آراء ممثلي شركات الأدوية، ومعرفة المعوقات التي تواجههم عند تسجيل هذه النوعية من المستحضرات.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى الاتفاق على عمل مسودة مبدئية للأدلة التنظيمية الخاصة بآلية العمل، وأنه سوف يتم عرضها ومناقشتها مع ممثلي شركات الأدوية، مؤكدا حرص الهيئة على عقد اجتماعات أخرى من أجل وضع رؤية كاملة لتطوير سياسات تسجيل المستحضرات المبتكرة بمصر.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم الهيئة، في بيان اليوم، إن ممثلي شركات الدواء طالبوا الهيئة بضرورة توفير حزمة من الحوافز التشجيعية، والمتمثلة في سرعة إتمام عملية تسجيل المستحضرات المبتكرة، والحصول على أفضلية في التسعير تتناسب مع الجهد البحثي المبذول، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية تواجه عملية إنتاج الأدوية المبتكرة.

ويعتبر المنتج الدوائي المبتكر منتجاً دوائياً محلي الصنع يحتوي على مادة فعالة جديدة لم يسبق لها الحصول على موافقة تسويقية، أو يكون عبارة عن شكل دوائي جديد مرتبط بطريقة تناول جديدة، أو يكون استخدام جديد غير الاستخدام السابق للأغراض التي كان يتم استخدامه من أجلها.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء إلى إقامة شراكة فعالة مع ممثلي صناعة الدواء في مصر، كذلك دعمها لسوق الدواء المصري من خلال التشجيع على زيادة الاستثمار الدوائي بشكل عام، ودعم المستحضرات الدوائية المبتكرة بشكل خاص، والتي تساهم بشكل كبير في سد الاحتياجات الدوائية بسوق الدواء المصري.​

الأدوية هيئة الدواء المصرية صناعة الأدوية

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