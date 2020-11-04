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هيئة الأوقاف: أرقاما قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي

01:45 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
هيئة الأوقاف: أرقاما قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي

هيئة الأوقاف المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، تحقيق أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من الإيرادات عن الفترة من 1/ 10/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م مبلغًا قدره (145.347.236) جنيهًا بنسبة 116% من الربط الفعلي بزيادة قدرها (23.320.966) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 19%.

وأشارت إلى أن تم تحقيق سبعة أرقام قياسية في الأرباح والمتحصلات الشهرية في خمسة أشهر، منها المتحصلات الشهرية في أشهر: يونيه، ويوليه، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، حيث حصّلت في كل شهر على حدة متحصلات أعلى من أي شهر نظير له في السابق، كما حصلت أعلى عائد سنوي في تاريخ الهيئة في 30/ 6/ 2020م، وأعلى عائد في الربع الأول من العام الماضي 2020م قياسا بنظيره من أي عام مضى.

وأوضحت هيئة الأوقاف المصرية، أنه تم تحقيق في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عن الفترة من 1/ 7/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م مبلغًا وقدره (460.731.985) جنيهًا بنسبة 114% من الربط الفعلي بزيادة قدرها (113.320.492) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 33%، نظرًا للروح العالية التي يعمل بها جميع العاملين بالهيئة في المرحلة الراهنة وإدراكهم لأهمية صون مال الوقف والحرص على استثماره.

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