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"التموين": بدء صرف السلع لأصحاب البطاقات لشهر ديسمبر.. غدًا

02:27 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
"التموين": بدء صرف السلع لأصحاب البطاقات لشهر ديسمبر.. غدًا

بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، إنها ستبدأ صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وذلك بواقع 50 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقة بحد أقصي 4 أفراد، ثم 25 جنيهًا بدايةً من الفرد الخامس بالبطاقة، وذلك لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد على بطاقات التموين.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة الكميات المتعاقد عليها من الكمامات من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربى بمليون كمامة إضافية؛ للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بإتاحة حصص أكبر منها، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا.

هذا المحتوى من

بطاقات التموين وزارة التموين السلع التموينية

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