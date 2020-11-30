"القابضة لكهرباء مصر": 33 مليار جنيه استثمارات في العام المالي 2019- 2020

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، يبذلون جهودًا كبيرة، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات؛ أهمها تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والتي تم على أساسها توقيع بروتوكولات لفض التشابكات.

وأشار "دسوقي"، إلى أنه تم ارتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات لتصبح القدرات الاسمية 59529 ميجاوات، وبلغت كمية الطاقة المولدة نحو 197,3 مليار ك.و.س، مع الاستمرار في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة؛ للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة .

وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة مع التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وكذلك الاستمرار في سياسة التشغيل الاقتصادي لوحدات التوليد؛ مما تحسن معه معدل استهلاك الوقود المولد؛ حيث بلغ 185,2جرام/ ك.و.س، مقارنة بـ191,5 جرام/ك.و.س عام 2018/2019.

وأوضح "دسوقي"، أنه تم استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء؛ ومنها إطلاق منصة إلكترونية موحدة بقطاع الكهرباء وإتاحها على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم إلكترونيًّا، وإنشاء تطبيق المحمول لتقديم الخدمات الذكية لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة المحمول باستخدام خاصية NFC؛ وهي تطبيق (سهل- الكهرباء خالص (MY Fawry-).

وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم زيادة عدد المشتركين؛ حيث بلغ 37,1 مليون مشترك بنسبة تطور 2% عن العام السابق، منهم نحو 9,5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 26% من إجمالي عدد المشتركين، وتعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الالتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول؛ حيث تم لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة، بالإضافة إلى سداد نحو 87% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام 2019/2020 .

وشدد دسوقي على استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وكذلك تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بنحو 33 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم أيضًا استكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحي وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 19,8 مليار جنيه، من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء.

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