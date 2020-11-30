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مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد ISO9001:2015 بدون ملاحظات

09:59 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد ISO9001:2015 بدون ملاحظات

مصر للطيران - ارشيفية

كتب - محمد عبيد

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التفتيش الدوري لتجديد اعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015 ، وتم إجراء التفتيش على جميع أنشطة الشركة دون وجود أية ملاحظات ما أسفر عن تجديد الاعتماد الممنوح للشركة.

من جانبه قال المهندس أبوطالب توفيق رئيس الشركة، إنه تم تلبية كافة متطلبات جهات الاعتماد وتجديد الاعتمادات بجدارة واستحقاق دون تهاون في أي من الإجراءات الفنية في إطار من الالتزام التام بتقديم أعلى معايير الخدمة الفنية بأعلى مواصفات الجودة التي تمثل عنصر الجذب الأول لشركات الطيران المتعاملة مع الشركة.

واضاف أبوطالب، أن المفتشون أشادوا بالالتزام التام بجميع مواقع شركة مصر للطيران للصيانة بتحديثات نظم إدارة الجودة على مستوى الأفراد والتكنولوجيا المستخدمة والمنشآت.

يذكر أن أول اعتماد ISO 9001 حصلت عليه شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كان منذ 13 عامًا في عام 2007، ويتم تجديد الاعتماد من خلال التفتيشات الدورية على الشركة.

مصر للطيران أنظمة الجودة

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