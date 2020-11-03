القوى العاملة: بدء قبول أوراق التقدم لـ 2446 فرصة عمل بالقليوبية

كتب - يوسف عفيفي:

بدأت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، قبول طلبات راغبى العمل على 2446 فرصة عمل في 9 شركات منها لذوي القدرات الخاصة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 2300 فرصة عمل بشركة تي أند سي للملابس الجاهزة، و37 بالدولية للصناعات الغذائية كوك دوور، و 109 فرص في ألفا يارن، وخلفا وجدي مؤمن للصناعات النسيجية، وميدل ايسترن للصناعات الكيماوية والمنظفات، ومخبر الرفاعي، مالتي ام فارما للأدوية والكيماويات، ومدرسة الفتح الخاصة للتعليم الأساسي، وهايبر بلس للتجارة والتوزيع.

من ناحيتها، قالت إيمان شحاتة مدير المديرية، إن هنا المهن المطلوبة بشركة تي أند سي تتمثل في عامل حياكة سنجر ، واوفر، وجوكر، وصنفرة، وتعبئة ورش، ومغسلة، ومراقب جودة، وجودة مقاسات، وجودة تعبئة، ومغسلة، والمؤهل عالي ودبلومات والراتب حد أدنى 2000 جنيه،

كما تطلب شركة خلفاء مؤمن للصناعات النسيجية 50 عاملا ماكينة خياطة من ذوي القدرات الخاصة ولا تشترط مؤهل، وتطلب شركة الدولية للصناعات الغذائية كوك دوور 15 عامل إنتاج يقرأ ويكتب، واثنين مراقبين مبيعات مؤهل عال، و20 عامل من ذوي القدرات الخاصة .

وتطلب شركة ألفا يارن 10 عمال غزل مؤهل متوسط، وميدل ايسترن 5 مندوبين مبيعات مؤهل عال، و 5 عمال من ذوي القدرات الخاصة، ومخبز الرفاعي 8 بائع دبلوم، ومؤهل عال و 4 مساعد شيف دبلوم، وشركة مالتي تطلب اثنين مندوب مبيعات مؤهل عال، وتطلب مدرسة الفتح معلمة رياض أطفال، ومعلم حاسب آلي، وعامل صيانة، ويطلب هايبر بلس للتجارة عمال نظافة وكاشير وجرد سري ، وملابس، وأدوات منزلية ، ومفروشات.

وأكدت مدير المديرية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وتابعت: إن الطلبات تقدم بدءا من اليوم الثلاثاء حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.