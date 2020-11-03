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وزير الأوقاف: "حوار الأديان والثقافات" عنوان المؤتمر المقبل لـ "الأعلى للشئون الإسلامية"

02:48 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
وزير الأوقاف: "حوار الأديان والثقافات" عنوان المؤتمر المقبل لـ "الأعلى للشئون الإسلامية"

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوزارة قررت أن يكون موضوع "حوار الأديان والثقافات" هو عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل.

وأوضح في بيان له، الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف ستعمل على توسيع لغة الحوار وجوانبه في المؤتمر بمشاركة نخب مؤثرة في مجتمعاتها من علماء الأديان و الأدباء والكتاب والمفكرين والإعلاميين وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة والمشاركة العلمية من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري الذي تطلقه وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية استجابة وتطبيقا عمليا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق.

وكشف أن وزارة الأوقاف ستطلق خلال أيام مبادرة "نتعايش باحترام متبادل " لتقدم مجموعة من الفعاليات في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان بين يدي المؤتمر تمهيدا لانعقاده، وستدعو العديد من المؤسسات المتخصصة في بناء الوعي وصناعة الفكر والمعنية بالسلام الاجتماعي والإنساني محليا ودوليا للمشاركة في المبادرة والمؤتمر معا .

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية

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