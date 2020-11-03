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شيخ الأزهر يدين هجمات فيينا الإرهابية

07:14 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
شيخ الأزهر يدين هجمات فيينا الإرهابية

الدكتور أحمد الطيب

القاهرة- (أ ش أ):

أدان شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال الساعات الماضية في أماكن متفرقة بالعاصمة النمساوية فيينا وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.

وشدد الإمام الأكبر - في بيان اليوم الثلاثاء - على أن قتل نفس واحدة هو قتل للإنسانية جمعاء، وأن حق الإنسان في الحياة من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين، مناشدًا كافة الهيئات والمؤسسات الدولية أن تقف صفًا واحدًا في وجه الإرهاب، وأن يتضامن الجميع من أجل نشر السلام في ربوع العالم ودحض العنف والكراهية.

وتقدَّم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى دولة النمسا قيادةً وشعبًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا المولى - عز وجل - أن يخلِّص العالم من خطر الإرهاب وشروره، وأن ينعم جميع البشر بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد الطيب الأزهر الشريف هجوم فيينا النمسا

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