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من الاثنين إلى الأربعاء.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار في 3 أيام (بيان رسمي)

11:11 م الأحد 29 نوفمبر 2020
من الاثنين إلى الأربعاء.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار في 3 أيام (بيان رسمي)

الأمطار

كتب– أسامة علي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار خلال الـ3 أيام المقبلة، على محافظات الجمهورية.

وحددت الهيئة، في بيان رسمي لها، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة الاثنين 30 نوفمبر 2020 إلى الأربعاء 2 ديسمبر 2020.

وجاءت توقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

الاثنين
تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظات (مطروح – السلوم).

الثلاثاء
السواحل الشمالية:
تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطه على بعض المناطق من (الاسكندرية – مطروح – السلوم).

كما تشهد محافظات (بورسعيد – العريش – رفح)، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتتعرض محافظات الوجه البحري (كفرالشيخ – البحيرة) سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الأربعاء
تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من محافظات (مطروح – السلوم)، وأمطار خفيفه على بعض المناطق بالاسكندرية، وأمطار خفيفه إلى متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد – العريش – رفح).

وتتعرض محافظات الوجه البحري، لسقوطأمطار خفيفه على بعض المناطق من (كفرالشيخ – البحيرة).

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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