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تفاصيل تحقيقات الكنيسة مع كاهن بالإسكندرية بشأن تصريحاته عن "عصمة الكتاب المقدس"

07:49 م الأحد 29 نوفمبر 2020
تفاصيل تحقيقات الكنيسة مع كاهن بالإسكندرية بشأن تصريحاته عن "عصمة الكتاب المقدس"

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

(مصراوي):

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بتكليف صادر من البابا تواضروس الثاني يوم الأربعاء 25 نوفمبر، عقد أعضاء سكرتارية المجمع المقدس، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، اجتماعًا مساء السبت 28 نوفمبر، مع القس كيرلس فتحي أحد كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وتمت مواجهته بما ورد بمقطع صوتي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، ويتحدث فيه عن عصمة الكتاب المقدس في شهر يونيو الماضي، وبعد سماع المحاضرة كاملةً تمت مناقشته في ما قاله، وتبين أن ما نشر عبارة عن جزء مقتطع من محاضرة كاملة.

ومن جهته أكد القس كيرلس أنه يؤمن بأن الكتاب المقدس كله هو موحى به من الروح القدس، مشيرًا للآية الكتابية: "كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ اللهِ، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّأْدِيبِ الَّذِي فِي الْبِرِّ" (2 تي 3: 16) وبأن الكتاب المقدس لا توجد به أي أخطاء.

وأقر الكاهن بأنه قد خانه التعبير فيما ورد على لسانه، وأنه لم يقصد المعنى الذي جاء في كلامه في الجزء الذي نشر على الإنترنت، وقدم اعتذارًا عن هذا الكلام جملةً وتفصيلًا وتعهد بمراعاة الدقة مستقبلًا في أي كلام أو تعليم يقدمه، التزامًا بإيمان الكنيسة المستقيم.​

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإسكندرية البابا تواضروس الثاني

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