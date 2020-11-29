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وصول أولى رحلات خط مصر للطيران الجديد بين بودابست والغردقة

02:50 م الأحد 29 نوفمبر 2020
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كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، الأحد، أولى رحلات شركة مصر للطيران رقم MS752 قادمة مباشرة من بودابست على متنها 112 راكبا، وذلك في ضوء حرص الناقل الوطني مصر للطيران على دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المدن السياحية.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن الشركة أعلنت بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة، وذلك بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعد .

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيا بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء، ويمكن للركاب حجز تذاكرهم على الرحلات بين بودابست والقاهرة أو الغردقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

بودابست الغردقة مصر للطيران رحلات جوية مطار الغردقة

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