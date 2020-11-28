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​ تيارات هوائية باردة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وموعد تحسن الجو

11:17 م السبت 28 نوفمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هبوب تيارات هوائية شرقية باردة مازال مستمر على مناطق من شمال البلاد، تعمل على تكوين سحب متوسطة متفرقة على المدن الساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية لها بموقع "فيسبوك"، أن التيارات الهوائية تعمل على المزيد من برودة الطقس.

وأكدت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الأحد ينقطع التيار الشرقي، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء وتستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار

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