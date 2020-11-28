أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مصدر بـ"ماسبيرو": تحسن حالة "إيناس جوهر".. ولا صحة لإصابتها بكورونا

05:45 م السبت 28 نوفمبر 2020
مصدر بـ"ماسبيرو": تحسن حالة "إيناس جوهر".. ولا صحة لإصابتها بكورونا

إيناس جوهر

(مصراوي):

تعرضت رئيس الإذاعة الأسبق الإعلامية إيناس جوهر لوعكة صحية مؤخرًا، بسبب بعض آلام الظهر نتيجة التواء في العمود الفقري.

وأكد أيمن فتحي مدير عام في قطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو والصديق المقرب لها، أنها تحسنت وستنقل قريبًا إلى غرفة عادية، مشيرًا إلى أنه لا صحة لإصابتها بالكورونا، وأنها أجرت التحاليل الخاصة بفيروس "كورونا" وثبت سلبية عينتها.

وأضاف فتحي في تصريحات عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام: "أتمنى من الجميع التأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها سواء صحفيًا أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة الإعلامية إيناس جوهر في تحسن وندعو الله لها بتمام الشفاء".

إيناس جوهر فيروس كورونا وعكة صحية

الخبر التالى:

​تدشين كنيسة السيدة العذراء بدير الأمير تادرس في منفلوط (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا