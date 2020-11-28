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اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 218 رحلة تنقل 28 ألف راكب

10:34 ص السبت 28 نوفمبر 2020
اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 218 رحلة تنقل 28 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وصول 115 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 14 ألف راكب، كما يغادر المطار 103 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 14 ألف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة مغادرة ووصول حوالي 28 ألف راكب على متن 218 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية حركة الطيران

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