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"الهجرة غير الشرعية".. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من محافظة دمياط

10:22 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
"الهجرة غير الشرعية".. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من محافظة دمياط

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد النخيل بالامتداد العمرانى برأس البر بمحافظة دمياط، عن "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية، وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، ولا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية .

وأشار إلى أن دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم ، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، و احفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك ، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني.

وأكدت وزارة الأوقاف،على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأزقاف، الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى .

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دمياط مسجد النخيل رأس البر

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