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بعد قليل.. لقاء خاص لـ السيدة انتصار السيسي على شاشة "دي إم سي"

08:27 م الخميس 26 نوفمبر 2020
بعد قليل.. لقاء خاص لـ السيدة انتصار السيسي على شاشة "دي إم سي"

السيدة انتصار السيسي

مصراوي

تستضيف شاشة "دي إم سي"، في الساعة التاسعة مساء الليلة، السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة".

وقالت الإعلامية إسعاد يونس في برومو الحلقة الذي أذاعته القناة: "شهر نوفمبر شهر مهم في حياة عيلة مصرية أصيلة في حي الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى وُلدت فيه.. حتى أصبح مهمًّا بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر وبالنسبة ليا كست مصرية، دايما عندي سؤال الراجل الجنتل مان ده منحاز لينا ليه أكتر مننا شخصيا".

وأضافت :"في النهاية وصلت لنتيجة، كل إنسان وله سلسلة مفاتيح، مفتاح الأمان عند الأب، الحنية عند الأم والحلم عند الأبناء وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس، مفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دي، المفتاح عند الزوجة السيدة انتصار السيسي".

انتصار السيسي برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس

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