قرار جمهوري بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة الرياض بتاریخ ٦ يناير ٢٠٢٠.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.