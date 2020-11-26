قرار جمهوري بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
القاهرة - (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة الرياض بتاریخ ٦ يناير ٢٠٢٠.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
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