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قرار جمهوري بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

09:11 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
قرار جمهوري بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة الرياض بتاریخ ٦ يناير ٢٠٢٠.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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