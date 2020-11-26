قومي المرأة: وزارة العدل دائما داعمة ومساندة لقضايا المرأة وراعية لحقوقها
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بمبادرة المستشار عمر مروان وزير العدل بإضاءة محكمة الأسرة بحلوان ومحكمة الأسرة بالزيتون باللون البرتقالي تزامنا مع بدء الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرآة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن تقديرها لهذه المبادرة، مؤكدة أن وزارة العدل دائما داعمة ومساندة لقضايا المرأة وراعية لحقوقها.
وأشارت مرسي، إلى أن تلك المبادرة تعد استمرارا للجهود الداعمة التي تتخذها الدولة المصرية تجاه مناهضة العنف ضد المرأة، وإيمان القيادة السياسية بدور المرأة الفاعل في عملية البناء والتنمية، ودورها الأساسي في تنشئة الأجيال القادمة.
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