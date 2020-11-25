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الأوبرا تستضيف أمسية للشاعر عبد الله حسن الأربعاء المقبل

03:38 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الأوبرا تستضيف أمسية للشاعر عبد الله حسن الأربعاء المقبل

دار الأوبرا المصرية

كتب- مصراوي:

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية شعرية غنائية للشاعر عبدالله حسن في السابعة مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير، وذلك في اطار النشاط الثقافي والفكري بالأوبرا.

تتضمن الندوة مختارات من القصائد الشعرية الشهيرة التي قدمها في مسيرته الفنية منها: احترامي، وحوار مع طبيب نفسي، وهتبكي عليا، وصباح النصر، وآخر رسالة، وعزيزي أنا، وأنا اتربيت، وأملكيني، واللي مقالتهوش أمي ليا.

كما يتخلل الأمسية فقرة غنائية لفرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو محمد عبد الستار.

عبد الله حسن، من مواليد ١٩٨٥ بمدينة طنطا، واشتهر بالشعر السياسي، وكرمته الحكومة المصرية على قصيدتي نفس أبقى ضابط عام ٢٠١٤، واحترامي عام ٢٠١٥.

دار الأوبرا المصرية عبد الله حسن المسرح الصغير

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