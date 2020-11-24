​أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا الأربعاء، لطيفًا نهارًا باردًا ليلا مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء بين متوسطة وغزيرة.

وذكرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس نهارا لطيفة على القاهرة والوجه والبحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائلة للبرودة على شرقا نشطة غربا، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما سيكون الطقس لطيفًا نهارًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

أما عن الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة على جنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية ستكون، أمطارًا متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية)، وأمطارًا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية)، وأمطارًا غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح)، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).

وأضافت أن الوصف الفني لخرائط الطقس (تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5م إلى 2.5م، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5م إلى 2م، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 19 14

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 14

بلطيم 20 15

مطروح 19 14

السلوم 19 15

سيوة 20 10

بورسعيد 22 16

دمياط 20 15

الزقازيق 24 14

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 15

العريش 22 13

رفح 22 12

راس سدر 23 15

نخل 21 08

نويبع 25 19

طابا 22 13

كاترين 15 04

الطور 24 14

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 28 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 13

الأقصر 25 11

أسوان 28 13

إدفو 28 13

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 26 10

الشلاتين 30 22

أبورماد 29 21

حلايب 28 23

راس حدربه 29 21